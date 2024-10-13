В Киевской и Черкасской областях упали обломки российских дронов
В Киевской и Черкасской областях упали обломки сбитых российских дронов. В результате этого есть повреждения домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА и Черкасскую ОВА.
В Киевской области за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Она длилась более 10 часов.
В регионе работала ПВО, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не было. Однако в двух районах в результате падения обломков повреждены три частных дома.
В Черкасской области воздушная тревога длилась тоже почти 10 часов. Силы ПВО уничтожили 12 "Шахедов". В Золотоношском районе из-за падения обломков повреждены несколько домов. Пострадавших нет.
Глава Черкасской ОВА также отметил, что в Черкассах вспыхнул пожар на складе со строительными материалами. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Ночная атака России
В ночь на 13 октября российские войска выпустили в сторону территории Украины 68 дронов-камикадзе. Также оккупанты атаковали баллистикой Полтавскую и Одесскую области, а по Черниговской и Сумской областях нанесли удар управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Силы ПВО работали в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. Был уничтожен 31 "Шахед", еще 36 дронов локационно потеряно в результате противодействия РЭБ.
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