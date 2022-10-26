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Зеленский рассказал, сколько иранских дронов россияне уже запустили по Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты уже запустили по украинской территории около 400 иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко Эмбало.

"Около 400 иранских дронов уже были использованы против гражданского населения Украины... Тем не менее, я благодарен нашим военным, 60-70% были сбиты. Это неплохой результат, но я сочувствую всем, кто потерял родных из-за атак иранских дронов", - заявил глава украинского государства.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 23 октября бойцы Вооруженных сил Украины сбили 273 иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Также мы писали, что 25 октября вечером в Херсонской области украинские военные уничтожили два иранских беспилотника.

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