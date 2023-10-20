Зеленский рассказал Шольцу о катастрофических потерях РФ под Авдеевкой

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о неудачных попытках наступления россиян и их потерях на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
Он проинформировал Шольца о текущей ситуации на фронте, в том числе о неудачных наступательных попытках РФ и ее катастрофических потерях под Авдеевкой.
Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта.
Президент поблагодарил Германию за то, что Украина остается в центре внимания даже на фоне развития ситуации на Ближнем Востоке.
Особое внимание они также уделили следующему раунду переговоров по формуле мира на Мальте, а также Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в ноябре в Германии. Зеленский верит, что он будет успешным.
Президент отметил, что договоренности стран, которые были достигнуты на встрече в испанской Гранаде, успешно выполняются. Он особенно благодарен за недавний крупный пакет военной помощи, содержащий системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним.
Отметим, что Шольц призвал европейских партнеров придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать финансы страны в долгосрочной перспективе.
Только сегодня Германия отчиталась о новой партии военной помощи для Украины, который включает, в частности, дополнительные зенитки Gepard.
К тому же, Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак России.
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