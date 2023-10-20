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Зеленский рассказал Шольцу о катастрофических потерях РФ под Авдеевкой

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о неудачных попытках наступления россиян и их потерях на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Он проинформировал Шольца о текущей ситуации на фронте, в том числе о неудачных наступательных попытках РФ и ее катастрофических потерях под Авдеевкой.

Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта.

Президент поблагодарил Германию за то, что Украина остается в центре внимания даже на фоне развития ситуации на Ближнем Востоке.

Особое внимание они также уделили следующему раунду переговоров по формуле мира на Мальте, а также Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в ноябре в Германии. Зеленский верит, что он будет успешным.

Президент отметил, что договоренности стран, которые были достигнуты на встрече в испанской Гранаде, успешно выполняются. Он особенно благодарен за недавний крупный пакет военной помощи, содержащий системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним.

Поддержка Украины со стороны Германии

Отметим, что Шольц призвал европейских партнеров придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать финансы страны в долгосрочной перспективе.

Только сегодня Германия отчиталась о новой партии военной помощи для Украины, который включает, в частности, дополнительные зенитки Gepard.

К тому же, Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак России.

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Владимир ЗеленскийОлаф Шольц