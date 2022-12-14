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Зеленский рассказал, что ПВО сбила все дроны, которыми РФ атаковала Киев и область

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронов-камикадзе на Киев и область в среду, 14 декабря, силы ПВО сбили все "шахеды", которые отправила РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Это утро террористы начали с 13 "шахедов". Предварительно все 13 сбиты нашими украинскими силами ПВО. Молодцы! Горжусь! Уважаемые граждане, спасибо! И не забываем о сиренах", - сказал он.

Как сообщалось, Киев утром 14 декабря отбил две волны атаки иранских дронов-камикадзе Shahed. Обломки сбитых беспилотников повредили админздание и еще несколько домов.

Детальнее о ситуации в Киеве и последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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