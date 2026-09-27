Смотрят на Россию? Северная Корея начала отрабатывать тактику массированных атак, - WSJ

Северная Корея начала отрабатывать тактику массированных атак, которые применяются в войне РФ против Украины и на Ближнем Востоке. В частности, КНДР испытывает сочетание дронов и обычного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как пишет издание, в этом месяце КНДР впервые провела учения, а которых для уничтожения цели были задействованы дроны, ракеты способные нести ядерные боеголовки, реактивные снаряды и дальнобойная артиллерия.

В госСМИ заявили, что учения были призвала отточить взаимодействие различных систем вооружения с помощью "концентрированного огня", которое способно уничтожить "вооруженные силы противника организационно и структурно".

Затем 20 сентября Пхеньян заявил о запуске пары якобы гиберзвуковых ракет. Такие ответы рассчитаны на полет со скоростью, как минимум в пять раз превышающей скорость звука, а также способны преодолевать системы ПВО благодаря своей высокой скорости и могут менять направление полета.

За испытаниями этих ракет наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын, после чего заявил, что ракеты представляют собой "сверхсовременную" технологию.

Также в четверг северокорейские СМИ сообщили об испытательных стрельбах снарядами модернизированной 240-мм реактивной СТС ему залпового огня с беспилотным "точечным" наведением.

"(Применение такой тактики может - ред.) бросить вызов противовоздушной обороне США и союзников", - пишет WSJ.

Издание добавило, что в последнее время Ким Чен Ын уделяет больше внимания модернизации северокорейских обычных вооружений советской эпохи, даже несмотря на то, что то продолжает развивать ядерную программу страны.

При этом более тесное военное сотрудничество с Россией способствует ускорению этих условий, включая использование ракет поставленных Северной Кореей против Украины.