Без света по 6-8 часов. Мэр Житомира рассказал о ситуации после атаки энергообъекта

Дефицит электроэнергии в Житомире составляет 75%. Сейчас в городе не работает электротранспорт, не включают уличное освещение.

Об этом заявил мэр Сергей Сухомлин, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал " Київ ".

"Сейчас Житомир получает 25% электроэнергии от необходимого объема. Уличное освещение и электротранспорт не работает. 6-8 часов житомиряне будут без света каждый день", - рассказал он.

По его словам, после ракетного удара по энергетическому объекту в Житомире в городе полностью исчез свет.

"Сначала начали подключать объекты критической инфраструктуры. Больницы работали на генераторах, здесь проблем не было. К 11 часам утра мы смогли подать жильцам воду", - добавил мэр.