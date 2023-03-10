ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Без света по 6-8 часов. Мэр Житомира рассказал о ситуации после атаки энергообъекта

Новина українською →
Житомир, Пятница 10 марта 2023 10:15
Без света по 6-8 часов. Мэр Житомира рассказал о ситуации после атаки энергообъекта Фото: мэр Житомира рассказал о ситуации после атаки энергообъекта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Дефицит электроэнергии в Житомире составляет 75%. Сейчас в городе не работает электротранспорт, не включают уличное освещение.

Об этом заявил мэр Сергей Сухомлин, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Київ".

"Сейчас Житомир получает 25% электроэнергии от необходимого объема. Уличное освещение и электротранспорт не работает. 6-8 часов житомиряне будут без света каждый день", - рассказал он.

По его словам, после ракетного удара по энергетическому объекту в Житомире в городе полностью исчез свет.

"Сначала начали подключать объекты критической инфраструктуры. Больницы работали на генераторах, здесь проблем не было. К 11 часам утра мы смогли подать жильцам воду", - добавил мэр.

Как сообщалось, в четверг, 9 марта, после российского обстрела дронами Shahed-136 большинство жителей Житомира остались без света и воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации