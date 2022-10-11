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Зеленский рассказал лидерам G7, как противодействовать ключевому элементу террора РФ

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Киев, Вторник 11 октября 2022 17:47
Зеленский рассказал лидерам G7, как противодействовать ключевому элементу террора РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанет действовать, когда Украина получит достаточное количество систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совещания с лидерами G7.

"Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, то ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанут работать", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставление Украине систем ПВО IRIS-T, а также президента США Джо Байдена за современные системы ПВО.

"Верим, что это будут системы средней дальности, которые позволят создать эшелонированную систему обороны", - обратился Зеленский к Байдену, продолжая тему о поставках вооружений.

Напомним, вчера, 10 октября, Зеленский провел переговоры с Байденом. Ключевой темой обсуждений были поставки систем ПВО для Украины.

Переговоры состоялись на фоне массовых ударов по территории Украины, в ходе которых россияне выпустили 84 ракеты.

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