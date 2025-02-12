Зеленский рассказал, когда в Украине могут отменить военное положение

Военное положение в Украине могут отменить, когда закончится горячая фаза войны. Но никакого прекращения огня только ради прекращения огня не будет.

По его словам, не будет никакого прекращения огня только ради прекращения огня и прекращение огня может быть частью завершения горячей фазы войны, а "затем нужно понять, что такое гарантии безопасности".

"Без гарантий безопасности прекращение огня только для того, чтобы Путин мог приехать через два месяца. Нет, это невозможно. А значит, горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное", - сказал он.

Президент Украины добавил, что если не будет военного положения, то парламент должен провести выборы - объявить дату и т.д. и предпринять законодательные шаги.

Комментируя заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о выборах в Украине, Зеленский поитересовался, "когда генерал Келлог думает о выборах".

"Ему 80 лет, а он думает о выборах в Украине. Это интересно. Честно говоря, я думаю, что мы все будем думать о выборах, когда сможем думать о них. Сегодня это точно не главное. Не потому, что кто-то за или против. Дело не в этом. Это как если бы вы не ужинали утром. Вам нужно позавтракать, поработать, а после работы прийти домой, отдохнуть с любимой женой и поужинать. Мы не можем ужинать, потому что нам нужно жить до вечера. Просто жить. Вот и весь наш путь", - сказал он.

Он подчеркнул, что "мы должны остановить войну, положить ей конец и вернуть безопасную жизнь нашему народу, а потом - выборы".