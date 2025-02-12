Зеленський розповів, коли в Україні можуть скасувати воєнний стан

Воєнний стан в Україні можуть скасувати, коли закінчиться гаряча фаза війни. Але ніякого припинення вогню тільки заради припинення вогню не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Economist .

За його словами, не буде ніякого припинення вогню тільки заради припинення вогню і припинення вогню може бути частиною завершення гарячої фази війни, а "потім потрібно зрозуміти, що таке гарантії безпеки".

"Без гарантій безпеки припинення вогню тільки для того, щоб Путін міг приїхати через два місяці. Ні, це неможливо. А отже, гаряча фаза війни закінчиться. Якщо вона закінчиться, то закінчиться і воєнний стан, напевно", - сказав він.

Президент України додав, що якщо не буде воєнного стану, то парламент має провести вибори - оголосити дату тощо і зробити законодавчі кроки.

Коментуючи заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога про вибори в Україні, Зеленський поцікавився, "коли генерал Келлог думає про вибори".

"Йому 80 років, а він думає про вибори в Україні. Це цікаво. Чесно кажучи, я думаю, що ми всі будемо думати про вибори, коли зможемо думати про них. Сьогодні це точно не головне. Не тому, що хтось за чи проти. Справа не в цьому. Це як якби ви не вечеряли вранці. Вам потрібно поснідати, попрацювати, а після роботи прийти додому, відпочити з коханою дружиною і повечеряти. Ми не можемо вечеряти, тому що нам потрібно жити до вечора. Просто жити. Ось і весь наш шлях", - сказав він.

Він підкреслив, що "ми повинні зупинити війну, покласти їй край і повернути безпечне життя нашому народу, а потім - вибори".