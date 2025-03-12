Зеленский рассказал, какие "красные линии" Украина не перейдет на мирных переговорах

Украина не будет признавать оккупированные территории частью России. Это "красная линия" на переговорах для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

"О красных линиях. Я как президент и украинцы, как граждане своей страны, не будут нарушать свою конституцию, а будут защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень непросто против такого врага сражаться. Это понятно", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина воюет за независимость, поэтому не будет признавать любые оккупированные территории Россией.

"Наши люди сражались за это, наши герои погибали. Сколько раненых, сколько всего прошло. Поэтому никто не забудет об этом. Когда я говорю, что никто не забудет, - это самая главная красная линия. Мы никому не дадим забыть об этом преступлении против Украины", - заявил глава государства.

