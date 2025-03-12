Зеленський розповів, які "червоні лінії" Україна не перейде на мирних переговорах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу.

"Щодо червоних ліній. Я як президент і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою конституцію, а будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битися. Це зрозуміло", - сказав президент.

Зеленський додав, що Україна воює за незалежність, тому не буде визнавати будь-які окуповані території Росією.

"Наші люди билися за це, наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто не забуде про це. Коли я кажу, що ніхто не забуде, - це найголовніша червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України", - заявив глава держави.

