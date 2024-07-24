Зеленский рассказал о докладах военных и разведки: придали понимание задач и потребностей

"Сегодня же было несколько докладов, придающих более ясное понимание и задач, и потребностей", - рассказал президент.

Он уточнил, что докладывал, в частности, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко об ожиданиях на ближайшее время и возможностях, которыми обязательно нужно воспользоваться Украине.

Также был доклад министра обороны Украины Рустема Умерова об обеспечении военных задач на этот месяц. По словам Зеленского, в этом вопросе готовятся новости.

При этом, как добавил Зеленский, ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал рассказал о ситуации на фронте и защитных действиях украинских воинов.