Зеленский рассказал о докладах военных и разведки: придали понимание задач и потребностей

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 июля, выслушал доклады военных, внешней разведки и Министерства обороны. Они придали более ясное понимание задач и потребностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
"Сегодня же было несколько докладов, придающих более ясное понимание и задач, и потребностей", - рассказал президент.
Он уточнил, что докладывал, в частности, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко об ожиданиях на ближайшее время и возможностях, которыми обязательно нужно воспользоваться Украине.
Также был доклад министра обороны Украины Рустема Умерова об обеспечении военных задач на этот месяц. По словам Зеленского, в этом вопросе готовятся новости.
При этом, как добавил Зеленский, ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал рассказал о ситуации на фронте и защитных действиях украинских воинов.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что Украина "сделает все возможное", чтобы выйти на границы 1991 года.
По его словам, сейчас у Украины уже есть план возвращения временно оккупированного Крыма. И он является реалистичным.
Также главнокомандующий ВСУ раскрыл планы россиян по увеличению численности своих войск в Украине. По его словам, оккупанты хотят сосредоточить на украинской территории до 690 тысяч солдат до конца года.
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