Зеленский рассказал, почему контрнаступление началось позже, чем планировалось

Украина планировала начать контрнаступление весной, но этого не удалось сделать из-за нехватки боеприпасов и техники.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу CNN.

"У нас были планы начать это весной. Но мы этого не сделали, потому что, откровенно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более, что учебные миссии проводились за пределами Украины. Но все-таки мы начали. И это важно", - сказал Зеленский.

Президент также пояснил, что из-за задержки контрнаступления российские военные использовали время в свою пользу, а именно для минирования прифронтовых территорий и строительства нескольких линий обороны. По словам Зеленского, сейчас именно это замедляет украинское контрнаступление.

"Да, я понимаю, что всегда лучше видеть победу быстрее. Этого мы также хотим. Но вопрос в цене... этой победы. Поэтому не бросайте людей под танки буквально. Давайте планировать наше контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики, наша разведка", - подытожил глава государства.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом в Совете национальной безопасности США заявляли, что российские захватчики в течение многих месяцев строили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

Однако в Минобороны Украины считают, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

Отметим, что сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не будет быстрым.

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