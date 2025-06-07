Зеленский рассказал, чье оружие использовали в операции "Паутина"

По словам президента, это было его желанием, чтобы во время атаки на российские аэродромы не использовали оборудование, предоставленное союзниками Украины.

"Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что мы производим, и чтобы разграничение было очень четким", - пояснил Зеленский.

Как известно, в результате операции "Паутина" было повреждено около трети российского стратегического бомбардировочного флота. Для операции использовали FPV-дроны, которые тайно доставили грузовиками к российским аэродромам.