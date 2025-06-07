Зеленський розповів, чию зброю використали в операції "Павутина"

За словами президента, це було його бажанням, щоб під час атаки на російські аеродроми не використовували обладнання, надане союзниками України.

"Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що ми виробляємо, і щоб розмежування було дуже чітким", - пояснив Зеленський.

Як відомо, в результаті операції "Павутина" було пошкоджено близько третини російського стратегічного бомбардувального флоту. Для операції використали FPV-дрони, які таємно доставили вантажівками до російських аеродромів.