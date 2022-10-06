Зеленский рассказал, чем страны Америки могут помочь Украине в войне против РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобращение украинского президента.

Так, Зеленский призвал страны Америки поддерживать Украину в международных организациях, в частности, в рамках Генассамблеи ООН.

"Пожалуйста, поддерживайте нас в голосованиях по осуждению российских агрессивных шагов. Это наш с вами общий интерес - чтобы никто в мире больше не мог начинать такие захватнические войны", - отметил президент.

Также украинский лидер призвал страны Америки поддержать Украину на национальном уровне.

"Не позволяйте использовать ваши экономики для того, чтобы финансировать преступную войну и военные преступления. Не связывайте себя с теми, кто неизбежно будет осужден международным обществом... Пожалуйста, избегайте того, чтобы ваши компании и страны были связаны с теми физическими и юридическими лицами России, из-за которых эта страна осуществляет свой террор против Украины. Поддерживайте санкции против России", - призвал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Украина нуждается в поддержке и на уровне простых людей. Зеленский попросил лидеров стран Америки распространять правду про российскую агрессию в Украине среди их народов.

"Пускай ваши народы знают, какое зло Россия принесла абсолютно мирному украинскому народу. Народу, который никогда не начинал никаких захватнических войн", - добавил Зеленский.