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У Украины появился новый дипломатический фронт в противостоянии России

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 октября 2022 11:31
У Украины появился новый дипломатический фронт в противостоянии России Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Африка, Ближний Восток, Азия, Латинская Америка - это новый дипломатический фронт в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Ведь мировая политика и принятие решений сконцентрированы не только в странах НАТО и ЕС, невзирая на их стратегическую важность для Украины.

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, нужно лишить Россию всех козырей и инструментов, позволяющих ей продолжать захватническую войну.

"Роль и влияние Глобального Юга растет. Украина воспользуется возможностью для утверждения своих стратегических позиций, для усиления взаимовыгодного экономического партнерства с африканскими странами", - пишет он.

По словам Кулебы, важно, чтобы Москва не получала никакого содействия со стороны "нейтральных" стран.

"Ведь любая неуверенность наших коллег дает российскому фашизму пространство для подрывной работы. Никаких союзников, никаких контрактов и денег для российских убийц. Ни одного спокойного места на планете. Мы об этом позаботимся, - говорит министр. - Будем сужать коридор возможностей для Москвы, пока российские негодяи не смирятся с единственной опцией: деоккупация всех украинских территорий, репарации, ответственность за преступления".

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с 3 по 12 октября отправится в турне по странам Африки и проведет ряд переговоров.

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Дмитрий Кулеба
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