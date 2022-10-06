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Зеленський розповів, чим країни Америки можуть допомогти Україні у війні проти РФ

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 09:13
Зеленський розповів, чим країни Америки можуть допомогти Україні у війні проти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Організації американських країн підтримати Україну у війні проти Росії на кількох рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента.

Так, Зеленський закликав країни Америки підтримувати Україну в міжнародних організаціях, зокрема у рамках Генасамблеї ООН.

"Будь ласка, підтримуйте нас у голосуваннях щодо засудження російських агресивних кроків. Це наш з вами спільний інтерес - щоб ніхто у світі більше не міг розпочинати такі загарбницькі війни", - зазначив президент.

Також український лідер закликав країни Америки підтримати Україну на національному рівні.

"Не дозволяйте використовувати ваші економіки для того, щоб фінансувати злочинну війну та військові злочини. Не пов'язуйте себе з тими, хто неминуче буде засуджений міжнародним суспільством... Будь ласка, уникайте того, щоб ваші компанії та країни були пов'язані з тими фізичними та юридичними особами Росії, через які ця країна здійснює свій терор проти України. Підтримуйте санкції проти Росії", - закликав Зеленський.

Крім того, український лідер заявив, що Україна потребує підтримки і на рівні простих людей. Зеленський попросив лідерів країн Америки розповсюджувати правду про російську агресію в Україні серед їхніх народів.

"Нехай ваші народи знають, яке зло Росія принесла абсолютно мирному українському народу. Народу, який ніколи не розпочинав жодних загарбницьких воєн", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Африка, Близький Схід, Азія, Латинська Америка – це новий дипломатичний фронт у протистоянні Росії.

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