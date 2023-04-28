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Зеленский рассказал, обсуждал ли с Си Цзиньпином личную встречу

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 17:47
Зеленский рассказал, обсуждал ли с Си Цзиньпином личную встречу Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не обсуждал личную встречу с китайским лидером Си Цзиньпин во время переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

По словам Зеленского, они с лидером КНР не обсуждали возможную встречу, зато речь шла о формуле мира, освобождении пленных, ядерной безопасности, экспорте зерна и вероятности поставки России оружия.

"У нас состоялся важный разговор (с Си Цзиньпином - ред.). Что касается будущих встреч - об этом не говорили", - сказал президент.

Он также отметил, что во время разговора призвал лидера Китая помочь в возвращении пленных украинцев и депортированных Россией детей.

Кроме того, мы сообщали, что Зеленский попросил Си Цзиньпина помочь обезопасить Запорожскую АЭС.

Напомним, в среду, 26 апреля, Зеленский провел первые с начала полномасштабной войны переговоры с Си Цзиньпином.

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