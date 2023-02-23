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Зеленский рассказал, хотел ли бы встретиться с лидером Китая

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина хотела бы развивать отношения с Китаем и привлекать Пекин к украинской "формуле мира" об окончании войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Президента спросили, хотел бы он встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Я думаю, что Украине желательно встречаться с Китаем", - сказал Зеленский.

При этом на вопрос, ведутся ли переговоры о возможной встрече президент отметил, что Украина передала Китаю этот сигнал на уровне дипломатов.

"Мы хотели бы встретиться с Китаем. Это в интересах Украины. Чем больше стран будут вовлечены в "формулу мира", ...., тем быстрее это будет", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее главный советник лидера Китая Ван I анонсировал мирный план, который якобы поможет закончить войну РФ против Украины.

Зеленский оценил появление предложений КНР по войне России против Украины.

Кроме того, Китай планирует в ближайшее время опубликовать документ со своей позицией по поводу войны.

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КитайВладимир ЗеленскийСи Цзиньпинь