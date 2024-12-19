Зеленский рассказал, говорил ли с Орбаном о "рождественском перемирии"

По словам Зеленского, он не разговаривал с Орбаном. Он также отметил, что у премьера Венгрии нет никакого мандата на переговоры.

"У меня не было разговора с премьером Венгрии. Думаю, это очень несерьезно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, связанных с жизнью украинцев, и когда мы узнаем о них из СМИ", - рассказал президент.

Он также считает, что Орбан и российский диктатор Владимир Путин имеют слишком теплые отношения, чтобы первый мог поставить Путина на место.

"Все это больше похоже на политический пиар. Что предлагает венгерская сторона мне не известно. Кроме того, что это просто звучит как-то "празднично" - "рождественский обмен". Но нам не весело. Ничего не может обсуждаться или решаться об Украине без нас. Поэтому мы к этому скептически относимся", - сказал Зеленский.

"Рождественское перемирие"

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы отказалась от его предложения относительно так называемого "Рождественского перемирия". Орбан рассказал, что инициатива была предложена как украинской, так и российской сторонам.

Позже советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин отметил, что РФ использовала это заявление для того, чтобы подготовить очередной удар по Украине.

В то же время МИД Украины призвал венгерскую сторону прекратить манипуляции на тему "рождественского перемирия".

На заявление Орбана уже реагировал Зеленский, отметив, что Орбан не может выступать в качестве посредника в мирных переговорах.