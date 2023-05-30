Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и какая следующая цель диктатора

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что это может произойти только после вывода российских войск из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленскому корейскому изданию Chosun Ilbo
Глава государства подчеркнул, что Путин избегал контакта с ним в течение двух лет, даже телефонных разговоров. По мнению Зеленского, диктатору нечего сказать.
В последний раз президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин виделись на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
Сейчас позиция украинского президента изменилась. Владимир Зеленский исключает возможность встречи с Путиным до вывода российских войск. Глава государства заявил, что хочет увидеть Путина в Международном уголовном суде в Гааге.
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