Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и какая следующая цель диктатора

Глава государства подчеркнул, что Путин избегал контакта с ним в течение двух лет, даже телефонных разговоров. По мнению Зеленского, диктатору нечего сказать.

Когда Зеленский и Путин виделись в последний раз

В последний раз президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин виделись на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Сейчас позиция украинского президента изменилась. Владимир Зеленский исключает возможность встречи с Путиным до вывода российских войск. Глава государства заявил, что хочет увидеть Путина в Международном уголовном суде в Гааге.

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