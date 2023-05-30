Зеленський розповів, чи готовий зустрітися з Путіним та яка наступна ціль диктатора

Глава держави наголосив, що Путін уникав контакту з ним протягом двох років, навіть телефонних розмов. На думку Зеленського, диктатору немає чого сказати.

Коли Зеленський та Путін бачилися востаннє

Останній раз президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін бачилися на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі у грудні 2019 року.

Зараз позиція українського президента змінилася. Володимир Зеленський відкидає можливість зустрічі з Путіним до виведення російських військ. Глава держави заявив, що хоче побачити Путіна у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

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