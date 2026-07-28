Встреча Зеленского с Трампом может возобновить переговоры по миру, - FT

Встреча украинского и американского президентов могут реанимировать переговоры по завершению войны и имеют хорошие шансы на получение Украиной военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным советников Владимира Зеленского и собеседников в администрации США, эта встреча является лучшей возможностью с начала второго срока Дональда Трампа для возобновления активной оборонной поддержки.

В Киеве растет уверенность в том, что американский лидер стал более благосклонно относиться к украинской позиции и дипломатическим инициативам.

Издание пишет, что главная задача украинской делегации во время встречи - убедить американского лидера, что дальнейшая помощь Украине напрямую отвечает национальным интересам США.

Одним из ключевых аргументов украинской стороны в ходе диалога является стратегическая выгода США: поддержка украинского сопротивления укрепляет позиции Вашингтона на международной арене.

Еще одним аргументом является ассоциация с успехом - в частности, апеллирование к стремлению американского президента быть связанным с победой и разрешением глобальных кризисов.

"Если Зеленский не будет усложнять ситуацию и ничего не будет усложнять, все пройдет хорошо", - отметил источник, осведомленный о ходе подготовки к переговорам.