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Встреча Зеленского с Трампом может возобновить переговоры по миру, - FT

16:20 28.07.2026 Вт
2 мин
Какова главная задача украинской делегации?
aimg Валерий Ульяненко
Встреча Зеленского с Трампом может возобновить переговоры по миру, - FT Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
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Встреча украинского и американского президентов могут реанимировать переговоры по завершению войны и имеют хорошие шансы на получение Украиной военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным советников Владимира Зеленского и собеседников в администрации США, эта встреча является лучшей возможностью с начала второго срока Дональда Трампа для возобновления активной оборонной поддержки.

В Киеве растет уверенность в том, что американский лидер стал более благосклонно относиться к украинской позиции и дипломатическим инициативам.

Издание пишет, что главная задача украинской делегации во время встречи - убедить американского лидера, что дальнейшая помощь Украине напрямую отвечает национальным интересам США.

Одним из ключевых аргументов украинской стороны в ходе диалога является стратегическая выгода США: поддержка украинского сопротивления укрепляет позиции Вашингтона на международной арене.

Еще одним аргументом является ассоциация с успехом - в частности, апеллирование к стремлению американского президента быть связанным с победой и разрешением глобальных кризисов.

"Если Зеленский не будет усложнять ситуацию и ничего не будет усложнять, все пройдет хорошо", - отметил источник, осведомленный о ходе подготовки к переговорам.

Напомним, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом сегодня в 16:30. Доступа прессы не будет (т.е. встреча будет за закрытой дверью).

Отметим, в последнее время Дональд Трамп стал заметно благосклоннее относиться к украинскому лидеру. Как выяснилось, такое изменение его позиции обусловили как ход событий, так и влияние конкретных людей.

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