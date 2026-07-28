Встреча Зеленского с Трампом может возобновить переговоры по миру, - FT
Встреча украинского и американского президентов могут реанимировать переговоры по завершению войны и имеют хорошие шансы на получение Украиной военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным советников Владимира Зеленского и собеседников в администрации США, эта встреча является лучшей возможностью с начала второго срока Дональда Трампа для возобновления активной оборонной поддержки.
В Киеве растет уверенность в том, что американский лидер стал более благосклонно относиться к украинской позиции и дипломатическим инициативам.
Издание пишет, что главная задача украинской делегации во время встречи - убедить американского лидера, что дальнейшая помощь Украине напрямую отвечает национальным интересам США.
Одним из ключевых аргументов украинской стороны в ходе диалога является стратегическая выгода США: поддержка украинского сопротивления укрепляет позиции Вашингтона на международной арене.
Еще одним аргументом является ассоциация с успехом - в частности, апеллирование к стремлению американского президента быть связанным с победой и разрешением глобальных кризисов.
"Если Зеленский не будет усложнять ситуацию и ничего не будет усложнять, все пройдет хорошо", - отметил источник, осведомленный о ходе подготовки к переговорам.
Напомним, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом сегодня в 16:30. Доступа прессы не будет (т.е. встреча будет за закрытой дверью).
Отметим, в последнее время Дональд Трамп стал заметно благосклоннее относиться к украинскому лидеру. Как выяснилось, такое изменение его позиции обусловили как ход событий, так и влияние конкретных людей.