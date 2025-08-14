Британия изменила задачи миротворческой миссии для Украины: The Times узнало детали

Британские военные изменили формат и задачи миротворческой миссии, которая заработает в Украине после завершения активной фазы войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным издания, командование армии Великобритании отказалось от идеи создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины.

Вместо этого военные предлагают более "реалистичную миссию", включающую обеспечение безопасности воздушного пространства над западной Украиной, поддержку подготовки украинских военных и разминирование Черного моря.

По данным издания, некоторые европейские страны опасались, что развертывание десятков тысяч военных для защиты важных объектов Украины является слишком рискованным.

Эти страны не желали предоставить достаточное количество войск для сдерживания российского диктатора Владимира Путина от нападения, что вызвало разочарование у других стран.

Однако теперь в планах Лондона и отдельных стран-участниц "Коалиции решительных", выполнение миротворческими войсками более "реалистичной миссии".

В частности, они будут предоставлять логистическую поддержку, вооружение и экспертов по подготовке, чтобы помочь в восстановлении и переоснащении Сухопутных войск Украины. В этом контексте, планируется обучение военных в западных регионах страны, где ниже вероятность российских атак.

Также планируется выполнение миссий по воздушному патрулированию с применением самолетов Typhoon или F-35, для охраны неба над Украиной и сдерживания российских атак. Задача этих миссий - успокоить украинское население и обеспечить восстановление международных авиаперелетов.

Страны-участницы коалиции также будут помогать в разминировании Черного моря и выступят гарантами безопасного прохода всех судов в и из украинских портов.