Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом по карте фронта

С помощью карты Украины в Белом доме удалось раскрыть президенту США Дональду Трампу обстановку на поле боя, ее подготовила американская сторона. Интересно, что карта имела определенные неточности.

"Мы имели карту с обозначением обстановки на поле боя с информацией о процентном количестве территорий, которая была оккупирована после 2014 года и после 2022 года. Когда мы приехали, у них уже была своя карта", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что хотел бы продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что сейчас происходит на поле боя.

"Для этого не нуждаюсь в нашей карте, могу на вашей карте, потому что я прекрасно понимаю, какая обстановка: где мы есть, о присутствии на Донбассе, в целом на востоке, почему они не могут получить ту или иную территорию и тому подобное. Это были мои длительные объяснения, но это был абсолютно нормальный диалог", - добавил глава государства.

Он также добавил, что на карте были определенные ошибки относительно Донецкой области. Где-то было написано, что 73% области было оккупировано, а я отметил, что не 73%, а 67% или 69%, в Сумской области оккупировано лишь 1% территории.

Важность Донбасса

"Президенту Трампу было интересно услышать детали, мы много говорили о Донбассе, о востоке, в чем его важность. Я отметил, что если наши военные выйдут с этой территории и она будет оккупирована, то мы откроем тогда путь на Харьков", - добавил Зеленский.

Президент Украины также продемонстрировал американскому лидеру дороги к Днепру - промышленному центру Украины.

"Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать. Вопрос не только в Конституции, это вопрос о выживании страны и о наиболее сильных защитных рубежах, о расстоянии до промышленных центров. Если (российский диктатор Владимир - ред.) Путин получит это, то он будет пытаться идти дальше. Согласился ли президент Трамп? Он понял", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что в овальном кабинете много говорили о Крыме, в частности по карте.

"Я отметил, что это самая большая проблема. Он, кстати, сказал, то, что Украина вышла - это была большая ошибка, по его мнению. Он отметил, что Крым - это ключ для полномасштабной войны", - добавил глава государства.

По мнению Трампа, если бы президент США Барак Обама не предоставил возможность Путину оккупировать Крым и частично Донбасс, то он бы не начинал полномасштабную войну.

"Я сказал, что Путин милитаризировал Крым, подготовил его для южной операции как плацдарм. Проблема заключалась в том, что когда Крым был оккупирован россиянами, никто не ввел сильных санкций против РФ, которые бы реально влияли. Именно поэтому настоящее давление и настоящие гарантии безопасности очень важны", - подчеркнул Зеленский.