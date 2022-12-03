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Зеленский раскритиковал лимит цен на нефть из РФ: деньги пойдут террористическим режимам

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Киев, Суббота 03 декабря 2022 20:27
Зеленский раскритиковал лимит цен на нефть из РФ: деньги пойдут террористическим режимам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Нельзя назвать серьезным решение о введении лимита цен на российскую нефть, которое вполне комфортно для бюджета страны-террориста.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Завершилась, к сожалению, без серьезных решений в мире дискуссия по прайскепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти, потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия нанесла колоссальные убытки всем государствам мира дестабилизацией энергорынка, а мир никак не может решиться на ее энергетическое разоружение. Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется вводить более сильные инструменты.

"Если ввести ограничение российской нефти в 60 долларов вместо 30, о которых говорили Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других, других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые сейчас пытаются избежать серьезных решений", - добавил президент Украины.

Напомним, что 2 декабря страны Европейского Союза согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После чего стало известно о соответствующем решении стран G7 и Австралии. Известно, что эти ограничения вступят в силу с 5 декабря 2022 года.

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Зеленский раскритиковал лимит цен на нефть из РФ: деньги пойдут террористическим режимам
Зеленский раскритиковал лимит цен на нефть из РФ: деньги пойдут террористическим режимам
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