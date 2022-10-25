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Возвращение Крыма будет означать возрождение настоящего мира, - Зеленский

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Вторник 25 октября 2022 12:28
Возвращение Крыма будет означать возрождение настоящего мира, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский потенциал агрессии будет уничтожен, когда Украина вернет в свой состав Крымский полуостров. Тогда же наступить настоящий мир.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы.

Зеленский отметил, что Крым должен быть освобожден от использования Россией в качестве плацдарма. Когда это случится, люди почувствуют, что мир становится безопаснее.

"С него (с Крыма, ред.) все началось, его возвращение будет означать возрождение настоящего мира. Российский потенциал агрессии будет уничтожен под корень, когда украинский флаг будет снова на своем законном месте в городах и селах Крыма", - заявил украинский президент.

Напомним, в столице Хорватии стартовал первый парламентский саммит "Крымская платформа". Как известно, в нем принимают участие более 40 делегаций, 55 представителей парламентов и межпарламентских ассамблей. Также на саммите присутствует спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Президент Украины уже выступил на саммите и предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру.

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