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Зеленський про російські обстріли маршрутів евакуації: "це просто тортури"

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Середа 09 березня 2022 00:47
Зеленський про російські обстріли маршрутів евакуації: "це просто тортури" Фото: Володимир Зеленський, президент України (president gov ua)
Автор: Володимир Костирін

Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти своїми обстрілами зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів, роблячи це свідомо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на нічне звернення президента.

Глава держави наголосив, що 8 березня українській стороні все ж вдалося організувати гуманітарний коридор із Сум до Полтави.

"Сотні людей врятовані. Гуманітарний вантаж доставлений. Але це тільки відсоток від того, що потрібно зробити, що чекають наші люди, заблоковані українці", - розповів Зеленський

Президент відзначив готовність і до доставки товарів першої необхідності та медикаментів, і до евакуації громадян з інших населених пунктів, однак війська РФ не хочуть припиняти обстріли.

"Ми готові, наші вантажі готові, наш транспорт готовий... Але нелюди не готові - вони обстрілюють маршрути евакуації. Вони блокують доставку необхідних продуктів і ліків для людей. Що вони хочуть? Щоб українці взяли все це з рук окупантів. Це просто тортури. Свідомі, системні, організовані їх державою. Чужою для нас, і безжальною для всіх, навіть для її громадян", - сказав Зеленський.

Раніше голова Сумської обласної Військової адміністрації повідомив, що більше ніж 3 тисяч цивільних були евакуйовані з Сум.

Нагадаємо також, що евакуація з Сум 8 березня була тимчасово припинена через стрільби по маршруту зеленого коридору.

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