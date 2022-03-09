Зеленський про російські обстріли маршрутів евакуації: "це просто тортури"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на нічне звернення президента.

Глава держави наголосив, що 8 березня українській стороні все ж вдалося організувати гуманітарний коридор із Сум до Полтави.

"Сотні людей врятовані. Гуманітарний вантаж доставлений. Але це тільки відсоток від того, що потрібно зробити, що чекають наші люди, заблоковані українці", - розповів Зеленський

Президент відзначив готовність і до доставки товарів першої необхідності та медикаментів, і до евакуації громадян з інших населених пунктів, однак війська РФ не хочуть припиняти обстріли.

"Ми готові, наші вантажі готові, наш транспорт готовий... Але нелюди не готові - вони обстрілюють маршрути евакуації. Вони блокують доставку необхідних продуктів і ліків для людей. Що вони хочуть? Щоб українці взяли все це з рук окупантів. Це просто тортури. Свідомі, системні, організовані їх державою. Чужою для нас, і безжальною для всіх, навіть для її громадян", - сказав Зеленський.