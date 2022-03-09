Зеленский о российских обстрелах маршрутов эвакуации: "это просто пытки"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение президента.

Глава государства подчеркнул, что 8 марта украинской стороне все же удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву.

"Сотни людей спасены. Гуманитарный груз доставлен. Но это только процент от того, что нужно сделать, что ждут наши люди, заблокированные украинцы", - рассказал Зеленский.

Президент отметил готовность и к доставке товаров первой необходимости и медикаментов, и к эвакуации граждан из других населенных пунктов, однако войска РФ не хотят прекращать обстрелы.

"Мы готовы, наши грузы готовы, наш транспорт готов... Но нелюди не готовы - они обстреливают маршруты эвакуации. Они блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств для людей. Что они хотят? Чтобы украинцы взяли все это с рук оккупантов. Это просто пытки. Осознанные, системные, организованные их государством. Чужим для нас, и безжалостной для всех, даже для ее граждан", - сказал Зеленский.