Більше 3 тисяч цивільних були евакуйовані з Сум, - Живицький
З Сум були евакуйовані більше 3 тисяч людей. Перша колона автобусів вже прибула до Полтави.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.
Як відзначає Живицький, перша колона з 22 автобусів з евакуйованими цивільними вже прибула в Полтаву. Водночас, 1,1 тисяча іноземних студентів продовжать рух поїздом до Львова.
Друга ж колона з 39 автобусів прибула до Полтавської області.
"Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова. Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту", - пише Живицький.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що евакуація з Сум сьогодні була тимчасово призупинена через стрілянину за маршрутом зеленого коридору.
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