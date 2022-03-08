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Більше 3 тисяч цивільних були евакуйовані з Сум, - Живицький

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Вівторок 08 березня 2022 21:12
Більше 3 тисяч цивільних були евакуйовані з Сум, - Живицький Фото: більше 3 тисяч цивільних були евакуйовані з Сум (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З Сум були евакуйовані більше 3 тисяч людей. Перша колона автобусів вже прибула до Полтави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

Як відзначає Живицький, перша колона з 22 автобусів з евакуйованими цивільними вже прибула в Полтаву. Водночас, 1,1 тисяча іноземних студентів продовжать рух поїздом до Львова.

Друга ж колона з 39 автобусів прибула до Полтавської області.

"Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова. Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту", - пише Живицький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що евакуація з Сум сьогодні була тимчасово призупинена через стрілянину за маршрутом зеленого коридору.

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