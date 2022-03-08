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Евакуація з Сум призупинена. За маршрутом зеленого коридору почалася стрілянина

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Вівторок 08 березня 2022 13:18
Евакуація з Сум призупинена. За маршрутом зеленого коридору почалася стрілянина Фото: евакуація з Сум призупинена (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Евакуація з Сум тимчасово призупинена. За маршрутом зеленого коридору розпочалась стрілянина, чутні звуки танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської міської ради.

Зазначається, що евакуація населення продовжиться лише після припинення стрільби.

"Зелений коридор тільки після припинення стрільби! Без команди та припинення просимо нікого не виїжджати. За умови припинення вогню, виїзд буде продовжений", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювює інформацію щодо ситуації у Сумах 8 березня.

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