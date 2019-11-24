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У Росії пояснили зникнення особистих речей моряків із захоплених кораблів

Новини » Політика     24.11.2019 - 14:33
У Росії пояснили зникнення особистих речей моряків із захоплених кораблів
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду

У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених у Керченській протоці кораблях "згнили через вологість". Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі одного з українських телеканалів.

Полозову розповіли, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду.

"Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання - кораблі були без нагляду - частина речей, яка там залишилася, була дуже сильно пошкоджена... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили", - розповів Полозов.

Адвокат раніше в коментарі РБК-Україна розповів, що Російська Федерація не повернула Україні близько 30 одиниць зброї і сотні боєприпасів, які були вилучені після захоплення кораблів у Керченській протоці в минулому році.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії відновила слідство у справі українських моряків, звільнених в рамках обміну полоненими у вересні 2019 року. У коментарі РБК-Україна Полозов підкреслив, що це технічне відновлення, і "поки нічого не змінилося".

РБК-Україна писало, що 20 листопада кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулися в Україну після річного полону. Як заявляв командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, кораблі повернули у жалюгідному стані.

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