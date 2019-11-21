ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія не повернула Україні зброю та боєприпаси з військових кораблів, - адвокат

Новини » Політика     21.11.2019 - 17:15
Росія не повернула Україні зброю та боєприпаси з військових кораблів, - адвокат
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Мова йде про особисту зброю моряків та озброєння кораблів

Російська Федерація не повернула Україні близько 30 одиниць зброї і сотні боєприпасів, які були вилучені після захоплення кораблів у Керченській протоці у минулому році. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердив адвокат Микола Полозов.

За його словами, вилучена зброя українських моряків, а також сотні одиниць боєприпасів залишилися в Москві, так як є речовими доказами у кримінальній справі. Крім того, особисті речі, які були визнані речовими доказами - в основному ноутбуки, телефони та флешки - теж не повернули українській стороні.

Нагадаємо, вчора ввечері кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулися до України після річного полону. Як заявляв командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, "росіяни їх угробили" і познімали навіть плафони, розетки та унітази.

У той же час сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що претензії України про те, що Москва передала захоплені в Керченській протоці кораблі в неналежному стані, не вплинуть на саміт "нормандської четвірки".

У Гаазькому суді почалися перші слухання у справі "Україна проти Росії"
Новини України оружиекорабльНиколай Полозов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся