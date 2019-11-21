Росія не повернула Україні зброю та боєприпаси з військових кораблів, - адвокат

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Мова йде про особисту зброю моряків та озброєння кораблів

Російська Федерація не повернула Україні близько 30 одиниць зброї і сотні боєприпасів, які були вилучені після захоплення кораблів у Керченській протоці у минулому році. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердив адвокат Микола Полозов.

За його словами, вилучена зброя українських моряків, а також сотні одиниць боєприпасів залишилися в Москві, так як є речовими доказами у кримінальній справі. Крім того, особисті речі, які були визнані речовими доказами - в основному ноутбуки, телефони та флешки - теж не повернули українській стороні.

Нагадаємо, вчора ввечері кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулися до України після річного полону. Як заявляв командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, "росіяни їх угробили" і познімали навіть плафони, розетки та унітази.

У той же час сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що претензії України про те, що Москва передала захоплені в Керченській протоці кораблі в неналежному стані, не вплинуть на саміт "нормандської четвірки".