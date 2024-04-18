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Зеленский о российской пропаганде в приграничных громадах: за этим следует попытка оккупации

Украина, Четверг 18 апреля 2024 20:50
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Зеленский о российской пропаганде в приграничных громадах: за этим следует попытка оккупации Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российскую пропаганду в приграничных общинах Украины необходимо блокировать, поскольку это ведет к дестабилизации и оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства сегодня проводил селектор, на котором присутствовал главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

"Мы обсудили ситуацию в приграничных общинах, в частности информационную, то, что касается доступа людей к украинскому телевизионному сигналу и блокировки российской пропаганды", - сказал президент.

По его словам, с этим должны помочь наши собственные, украинские, технические разработки. Зеленский напомнил, что за российской пропагандой везде следует как минимум дестабилизация и как минимум - попытка оккупации. Поэтому на всех уровнях Украина и партнеры вместе должны этому противодействовать.

Президент поблагодарил всех лидеров, общественных деятелей, политиков, кто действительно серьезно воспринимает необходимость защиты людей от дезинформации и всех других российских дестабилизирующих воздействий.

Фейки и ИПСО россиян

Россияне постоянно придумывают различные фейки с целью дестабилизации ситуации. Таким образом они пытаются посеять панику среди населения.

К примеру, вчера стало известно, что россияне от имени украинских спасателей распространяют ложную информацию об эвакуации Харькова из-за "угрозы возможного окружения".

Уже сегодня в Центре противодействия дезинформации сообщили, что россияне распространяют информацию о том, что они готовят наступление на Сумскую область. Она фейковая.

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Владимир Зеленский Российская Федерация
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