Зеленский: Россия стягивает войска к границе и готовит новые удары по Украине

По его словам, украинские военные продолжают выполнять свою задачу в Курской области и будут оставаться там столько, сколько нужно. Он отметил, что стратегические шаги украинской армии направлены на недопущение продвижения российских войск.

"Украинские военные там находятся и будут находиться до тех пор, пока эта операция нам нужна. Мы видим, что Путин рассказывает о якобы окружении наших военных, но наши ребята стоят на месте, доказывая, что это неправда. Это наши стратегические шаги, и мы будем делать все, чтобы исключить его попытки захватить новые территории", - заявил Зеленский.

Президент также обратил внимание на наращивание российских войск вблизи границы Украины и вероятные новые атаки на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. По его словам, Украина не позволит врагу легко реализовать свои планы.

"Мы видим скопление войск в Курской области. Они хотят бить по Сумщине, Харьковщине, Запорожью - вот что мы наблюдаем. Но так легко мы это не дадим сделать", - подчеркнул он.

Зеленский также высказался относительно возможных переговоров о мире и отметил необходимость конкретных деталей от США и их роли в этом процессе.

"Если президент Трамп может дожать относительно деталей и обеспечить прекращение ударов по энергетике и в Черном море - это будет первым шагом. Что бы там ни было, мы будем поддерживать шаги, которые ведут к уменьшению атак на гражданскую и военную инфраструктуру", - отметил глава государства.

Ситуация в Сумской области

Ранее в ЦПД сообщали, что российские оккупанты накапливают силы для более активных действий в приграничье Сумской области. Однако заявлялось, что речь не идет о наступлении на Сумы.

Кроме этого по информации ГПСУ, вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и в дальнейшем пытаются пересечь границу Украины в Сумской области, а также минировать местность.

Также напомним, что в конце февраля в сети появилась информация о том, что враг якобы прорвал границу в селе Новенькое, впрочем, позже это было опровергнуто. По словам Демченко, враг пытается расширить зону активных боевых действий на границе региона.