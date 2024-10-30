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Зеленский: Россия победила в Грузии и идет в том же направлении в отношении Молдовы

Среда 30 октября 2024 15:22
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Зеленский: Россия победила в Грузии и идет в том же направлении в отношении Молдовы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия в свое время победила в Грузии, чтобы изменить политический курс страны. Теперь враг планирует сделать то же самое и с Молдовой, если Запад не прекратит свои разговоры о красных линиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

По словам Зеленского, Россия желает восстановить Советский Союз. Сегодня же она пытается реализовать свой план без оружия, впрочем, именно с оружия это когда-то началось в Грузии. В конце концов, враг "победил" после оккупации части страны и изменения ее политики, а также правительства, которое теперь придерживается пророссийской позиции.

"Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии, их выбор - дружба с Россией, их выбор - не идти в Европейский союз. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии. Это в отношении Грузии. Что касается Молдовы. Они идут в том же направлении. Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Запад потеряет Молдову через несколько лет, если будет продолжать сегодняшнюю риторику.

"А Украина... Мы больше. В этом и есть разница между нами и Грузией, мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть русскими. Вот и все", - отметил он.

Выборы в Молдове

Недавно в Молдове прошли президентские выборы, а также референдум по вступлению страны в Европейский союз.

Во время выборов Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы обвинило Россию в умышленном создании очередей на избирательных участках.

Перед этим вице-премьер-министр Кристина Герасимова заявила, что РФ также осуществляет масштабную кампанию по дестабилизации политической ситуации в стране. По ее словам, Москва выделила около 100 миллионов евро, чтобы сорвать президентские выборы и референдум.

Более подробно о результатах выборов и референдума в Молдове - в материале РБК-Украина.

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