Зеленский: Россия пыталась отбить Курскую область, но держим рубежи

Курская операция ВСУ

В начале сентября украинские войска вошли в Курскую область и взяли под контроль Суджу и ряд других российских населенных пунктов. ВСУ контролировали около тысячи квадратных километров территории РФ, сейчас там продолжаются бои.

Российский диктатор требовал, чтобы российская армия вернула утраченные территории к октябрю, но оккупанты не выполнили "дедлайны". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что на днях ВСУ частично вернули утраченные позиции в Курской области, но россияне сразу начали новые штурмы.

Кроме того, украинские десантники показали, как разбили штурмовую группу российской 155 бригады морской пехоты. Эта бригада известна тем, что ее бойцы издеваются над украинскими военнопленными и расстреливают их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.