Курська операція ЗСУ

На початку вересня українські війська увійшли в Курську область та взяли під контроль Суджу та цілу низку інших російських населених пунктів. ЗСУ контролювали близько тисячі квадратних кілометрів території РФ, наразі там тривають бої.

Російський диктатор вимагав, щоб російська армія повернула втрачені території до жовтня, але окупанти не виконали "дедлайни". Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що днями ЗСУ частково повернули втрачені позиції в Курській області, але росіяни відразу ж почали нові штурми.

Крім того, українські десантники показали, як розбили штурмову групу російської 155-ї бригади морської піхоти. Ця бригада відома тим, що її бійці знущаються з українських військовополонених та розстрілюють їх.

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