Зеленський: Росія намагалася відбити Курську область, але тримаємо рубежі

Російська армія намагалася відбити позиції ЗСУ в Курській області. Українські військові продовжують тримати рубежі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
Як розповів президент, сьогодні він мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Головком доповів щодо всіх напрямків фронту та Курської операції.
"Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", - наголосив Зеленський.
Крім того, глава держави похвалив військових, які тримають оборону на Покровському напрямку.
"Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить", - додав він.
На початку вересня українські війська увійшли в Курську область та взяли під контроль Суджу та цілу низку інших російських населених пунктів. ЗСУ контролювали близько тисячі квадратних кілометрів території РФ, наразі там тривають бої.
Російський диктатор вимагав, щоб російська армія повернула втрачені території до жовтня, але окупанти не виконали "дедлайни". Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що днями ЗСУ частково повернули втрачені позиції в Курській області, але росіяни відразу ж почали нові штурми.
Крім того, українські десантники показали, як розбили штурмову групу російської 155-ї бригади морської піхоти. Ця бригада відома тим, що її бійці знущаються з українських військовополонених та розстрілюють їх.
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