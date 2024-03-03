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Зеленский: Россия с февраля потеряла 15 самолетов, это правильная динамика

Украина, Воскресенье 03 марта 2024 21:33
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Зеленский: Россия с февраля потеряла 15 самолетов, это правильная динамика Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные с февраля этого года сбили 15 российских военных самолетов. Семь из них - только за последнюю неделю.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Нам удалось только за эту неделю сбить семь российских военных самолетов. Именно тех, которые сбрасывают эти бомбы и убивают. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов. Это правильная динамика их потерь", - сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, чем больше у украинских военных будет возможностей сбивать вражескую авиацию и уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях, тем больше украинских жизней будет спасено.

"Мы можем сбивать больше российской военной авиации и уничтожать еще больше российской логистики на нашей оккупированной территории. Вопрос только в соответствующем оружии, которое есть у партнеров и может быть передано Украине", - добавил он.

ВСУ уничтожают вражескую авиацию

Напомним, с февраля украинские военные чуть ли не ежедневно уничтожают вражескую боевую авиацию. В основном это самолеты Су-34 и Су-35, однако в феврале россияне потеряли и самолет-разведчик А-50, летавший над Азовским морем.

Один из российских Су-34 украинские военные "приземлили" вчера на восточном направлении. После этого российские самолеты на несколько часов перестали залетать в украинское небо.

Однако, как отмечал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш, даже после уничтожения такого количества самолетов россияне не прекращают применять авиацию для ударов по фронту. Хотя и меняют тактику.

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