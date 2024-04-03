Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне

Потери России в войне против Украины превысили 444 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины ликвидировали более 700 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Потери противника по состоянию на 3 апреля 2024 года ориентировочно составили:

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - узнайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

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