Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне
Потери России в войне против Украины превысили 444 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины ликвидировали более 700 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Потери противника по состоянию на 3 апреля 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - 444370 (+710) человек,
- танков - 7009 (+11) ед.
- боевых бронированных машин - 13368 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 11142 (+30) ед,
- РСЗО - 1025 (+2) ед,
- средства ПВО - 745 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8796 (+17),
- крылатые ракеты - 2059 (+1),
- корабли/катера - 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14813 (+30) ед,
- специальная техника - 1838 (+6).
Что происходит на фронте
Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.
Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - узнайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.
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