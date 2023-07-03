Зеленский: Россия дронами атаковала здание СБУ в Сумах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского .

"К сожалению, наше государство пока не имеет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется", - сказал президент.

По его словам, сегодня Россия нанесла очередной террористический удар по городу Сумы. Для этого оккупанты использовали иранские дроны, атаковали жилые дома, а также здание Службы безопасности Украины в городе Сумы.

"В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования!", - добавил президент.

Атака на Сумы

Сегодня российские войска применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета".

Сначала было известно об одной жертве и 15 пострадавших. Позже стало известно, что в результате атаки иранских беспилотников "Шахед" погибли два человека. При этом еще 19 получили ранения.

Из-за удара было повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Российская атака привела к значительным разрушениям, отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты часто применяют для своих ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их стране поставляет Иран.