Ситуация на фронте сегодня 3 июля

Россияне пытаются наступать на четырех направлениях в Донецкой области, а украинские военные, а украинские военные атаковали 5 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации нашей территории.

Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 20 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях.

В результате противовоздушного боя, силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 14 ударных БпЛА типа "Shahed".

Кроме того, враг нанес 44 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. Началось перемещение подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, проходивших подготовку на белорусских полигонах, для их дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары по городу Сумы и в районе Катериновки Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бачевск, Ходино, Катериновка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия юго-восточнее Орехово-Васильевки и западнее Бахмута.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Под огонь попали, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Благодатное, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 5 его артиллерийских средств на огневых позициях.