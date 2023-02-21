Зеленский резко ответил Берлускони: хорошо, что к вам не заехал российский танк
Сегодня, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на комментарий экс-премьера Италии Сильвио Берлускони по поводу войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента Украины с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
"Господин Берлускони… Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони через блекаут не просыпался в 3-3. и ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа", - сказал Зеленский.
Кроме того, президент подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда этого не было и никто бы этого не прожил, потому что это просто большая трагедия".
Напомним, ранее Берлускони заявил, что если бы он оставался премьером, он не встретился с украинским лидером. Кроме того, он добавил, что если бы Зеленский прекратил якобы "атаковать" Донбасс, то и российского вторжения не было бы.
На заявление Берлускони отреагировали также в МИД Украины. Там отметили, чтотакие заявления бывшего премьера Италии говорят о том, что он пытается целовать кровавые руки главы Кремля Владимира Путина, как это делал из Каддафи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.