"Он любит водку? Мы ему пришлем". Зеленский ответил Берлускони на выпады в сторону Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандальные заявления бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о войне в Украине. По его словам, он обсудит ситуацию с нынешним премьером страны Джорджей Мелони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью итальянской газете Corriere della Sera .

Он отметил, что для Украины важно не потерять поддержку Италии и других стран, связь с которыми налаживалась с большим трудом на фоне интенсивной дезинформационной кампании, распространяемой Кремлем.

"Я думаю, что часть нашей слабости связана с работой российской пропаганды. Вот почему я лично создал систему непрерывной связи с первого дня вторжения, чтобы предоставлять истинную версию фактов", - подчеркнул президент.

При этом он отметил, что несмотря на российскую дезинформацию, премьер-министр Италии Джорджа Мелони "сильная женщина, которая сможет сохранить свое правительство".

По словам украинского лидера, он обсудит с итальянским премьером ситуацию с поддержкой Украины. Этот разговор произойдет на фоне резких выпадов бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о войне в Украине.