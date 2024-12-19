От "хочется движухи" до дуэли "Орешником". Что сказал Путин о войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин сегодня дает большую пресс-конференцию. На которой ответил в том числе на вопросы о войне против Украины и о возможных мирных переговорах.

Об экономике и "хочется движухи"

Проводить параллели с войной Путин начал сразу, с ответа на вопрос о том, как российской экономики все еще удается держаться на плаву. "Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой. Хочется "движухи". Как только начинается "движуха", все свистит у виска - и секунды, и пули сейчас свистят - так нам страшно, ужас-ужас", - заявил он и сказал, что в целом ситуация с экономикой "нормальная".

В подкрепление своих слов Путин привел рекордно низкий уровень безработицы в 2,3% и рост отдельных отраслей промышленности до 8%. При этом диктатор признал проблемы с инфляцией, перегревом экономики и пообещал "мягкую посадку" в следующем году.

Отметим, считается, что перегрев экономики, низкая безработица и рост производства являются прямым следствием российской войны против Украины.

О ходе войны против Украины

Комментируя ход войны против Украины, он заявил, что ситуация меняется кардинально. "Движение идет по всей линии фронта каждый день, речь идет о продвижении не на 200-300 метров - наши бойцы забирают территорию квадратными километрами", - сказал Путин.

На вопрос о том, близка ли российская победа, диктатор ответил: "Боевые действия - сложная вещь, и поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. Но мы движемся к решению первостепенных задач".

О ситуации в Курской области

По его словам, российские войска выдавливают Силы обороны Украины с территории Курской области. Он также ответил на вопрос якобы жительницы Большесолдатского района (куда не заходили ВСУ), когда местные смогут вернуться из эвакуации домой.

"Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют (украинские войска, - ред.)... Непонятно зачем, военного смысла заходить Вооруженным силам Украины в Курскую область не было никакого. Ни держаться так, как они сейчас делают, тем не менее это происходит... Вопрос о конкретной дате? Есть планы, они мне регулярно докладываются. Но сказать, что к такому-то числу - так не делается", - подчеркнул Путин.

Он также нафантазировал, что за четыре месяца в Курской области подбили украинской бронетехники якобы больше, чем за весь прошлый год на фронте в Украине. А еще "искренне удивился", почему российским военным там не выплачивают награду за подбитую технику и в целом платят в несколько раз меньше, чем оккупационным войскам в Украине.

Отметим, накануне главком ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde заявил, что не было выбора, проводить или нет Курскую операцию. Потому что было необходимо сорвать планы Путина по наступлению на Сумы, Харьков, а также хотя бы частично отвлечь российские силы из Донецкой области.

О новых угрозах ударить "Орешником"

Что касается баллистической ракеты средней дальности "Орешник", Путин продолжает настаивать, что это якобы современная российская разработка. "Все, что делается, опирается на какие-то прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед", - прокомментировал он тезис о том, что "Орешник" является модернизацией советских ракет, который устоялся в Украине и на Западе.

Он также попытался опровергнуть то, что "Орешник" можно легко сбить на начальной траектории полета. Но предположил, что это можно проверить, если американцы решат поставить в Украину системы THAAD (противоракетный комплекс для заатмосферного перехвата ракет средней дальности).

Здесь Путин еще и намекнул на "наших ребят", которые с украинской территории якобы передают ценную информацию. "Когда я говорю "наших ребят", я говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать в Украине. Там много наших ребят, которые мечтают, чтобы вместе с нами избавить страну от ... режима", - добавил он.

Путин допустил, что "Орешник" могут сбивать системы Aegis, которые стоят в двух позиционных районах Румынии и Польше. Но усомнился в возможности поразить комплекс на земле, поскольку "разведение блоков начинается через несколько секунд (после запуска, - ред.) и все, поезд ушел".

"Но если западные эксперты так полагают, пусть предложат нам и США провести некую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", - цинично сказал диктатор.

О ядерной доктрине и сигнале Западу

Отдельно Путин остановился на изменении российской ядерной доктрине. Он напомнил, что появление систем противоракетной обороны у границ России может расцениваться как военная опасность.

А также то, что изменения в доктрине рассчитаны на повышение градуса ответственности неядерных стран, если они атакуют РФ при поддержке стран, которые обладают ядерным оружием. Здесь, очевидно, он имел в виду удары Украины оружием западных партнеров.

"Если тогда будут создавать угрозы, мы считаем себя в праве применять ядерное оружие. И мы объявили, что если такие же угрозы будут создаваться для Беларуси, то РФ будет рассматривать это как угрозы для самой России", - добавил Путин.

О слабой позиции и о том, что может предложить Трампу

От ответа на прямой вопрос, что он сможет предложить Дональду Трампу в контексте Украины (когда тот официально станет президентом США), Путин ушел. Но отметил, что готов к встрече с ним в любое время.

Примечательно, что вопрос задавал американский журналист, который заявил о слабой позиции Кремля. "Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения, я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за 2-3 года... Боеготовность наши вооруженных сил находится на самом высоком месте в мире", - сказал диктатор.

Он также заявил, что против него воюют "практически все страны НАТО". И добавил, что с нынешним уровнем военного производства Западу якобы не хватит не только 2% расходов на оборону, но и 3% от ВВП.

"Я считаю, что Россия в значительной степени окрепла. И принимать решения мы будем без всякой оглядки на чужое мнение", - сказал Путин.

При этом он не считает свержение Башара Асада в Сирии поражением России. "Уверяю, это не так... В целом мы своей цели достигли. И даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, они тоже претерпели внутренние изменения", - объяснил он бегство своего сирийского друга в Россию и то, что не смог его защитить.

Также примечательно то, что Путин не упомянул, что как минимум в первые дни стремительного наступления оппозиционных сил на Алеппо и Хаму российская авиация сбрасывала бомбы на их позиции.

"Поэтому кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной, я хочу вспомнить известного всем писателя, который как-то сказал: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". А если когда-то состоится встреча с господином Трампом, уверен, нам будет, о чем поговорить", - добавил он.

О возможном компромиссе и с кем готов говорить в Украине

Путин допустил достижение компромисса по Украине. "Мы всегда готовы к переговорам и компромиссам. Просто противная сторона отказалась от переговоров... а результатом этих переговоров всегда является компромисс", - сказал он.

При этом, по его словам, будущие мирные переговоры должны основываться на Стамбульских договоренностях 2022 года. Отметим, тогда Москва требовала, чтобы Украина отказалась от движения в НАТО, значительно сократила армию, предоставила официальный статус русскому языку и т.д.

Что касается того, с кем Путин готов вести переговоры с украинской стороны, то он снова оперировал собственной трактовкой Конституции Украины. Опираясь на якобы нелегитимность президента, хотя Конституция и законы Украины говорят о том, что президент исполняет полномочия до избрания нового, а выборы во время военного положения не проводятся.

"Есть только один орган власти, полномочия которого могут быть продлены в условиях военного положения, - это Рада... Если (говорить, - ред.) не с (президентом Владимиром Зеленским, - ред.), то с кем? Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе и с Зеленским. Но сейчас если Украина хочет идти по пути мирного урегулирования, они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины процесс как хотят, просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимным является Рада и председатель Рады (Руслан Стефанчук, - ред.)", - сказал он.

При этом Путин говорит, что у него уже нет предварительных условий для переговоров.

"Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле. Ну и исходя из реалий, которые складываются на земле", - добавил он, имея в виду, что Украина должна согласиться на российскую оккупацию Крыма и четырех областей.

О подрыве генерала Кириллова в Москве

Пришлось комментировать Путину и подрыв генерала Игоря Кириллова в Москве. Он был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты.

Путин назвал убийство террористическим актом, поскольку оно было совершено опасным способом. И обвинил украинские власти в "неоднократном совершении таких преступлений в отношении граждан РФ".

Отметим, Кириллова ликвидировали возле подъезда с помощью заминированного самоката. По данным источников РБК-Украина, за спецоперацией стоит СБУ. По подозрению в убийстве генерала задержали гражданина Узбекистана. Официально Украина не брала на себя ответственность. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что все "теракты" на российской территории являются попыткой перенести ответственность на кого-то другого.

О том, что "опоздал" с войной против Украини

По словам Путина, если бы он знал, что война с Украиной может затянуться на три года, то, возможно, начал бы полномасштабные боевые действия раньше 2022 года.

"Зная об этом, нужно было бы просто готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к "СВО". Ведь и крымские события, они просто были спонтанны. И события 2022 года мы так же начали без всякой подготовки к ним", - сказал он.

Он также заявил, что вторжение началось из-за того, что "дальше невозможно было стоять на месте и ждать, пока ситуация ухудшится". А еще обвинил Украину в том, что она перед 24 февраля 2022 года якобы отказалась от минских соглашений. Хотя именно Путин за два до этого заявил, что минские соглашения перестали существовать после признания Москвой так называемых "ЛДНР". Еще ранее российская сторона постоянно саботировала работу минской Контактной группы.

О том, готов ли остановить огонь "в один момент"

По его словам, такие предложения есть в мирных инициативах Китая, Бразилии и ЮАР, которые "ничего не навязывают ни одной из сторон".

"Можно ли остановить боевые действия прямо сейчас? Понимаете, в чем дело... происходит истощение боевой техники, боеприпасов и личного состава украинских Вооруженных сил. Наша армия идет вперед... Стоит остановиться на неделю, это даст (украинским военным, - ред.) возможность закрепиться на позициях, передохнуть и получить оборудование и боеприпасы", - отметил Путин.

Он также заявил, что длительное перемирие позволит Силам обороны Украины переукомплектоваться и лучше подготовить солдат.

"Нам нужно не перемирие, а мир, обеспеченный гарантиями для РФ. Это сложный вопрос, но в целом можно поискать (ответ, - ред.)", - сказал он и подтвердил, что якобы был готов на двухдневное рождественское перемирие по предложению венгерского премьера Виктора Орбана.