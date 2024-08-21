Зеленский: решения Кабмина для роста экономики не будут давить на "белый" бизнес

Украинское правительство готовит решения, которые позволят экономике страны расти. Но они не должны давить на "белый" бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он рассказал, что украинские чиновники планируют дать экономике больше возможностей и больше потенциала роста. Этот вопрос он обсудил на совещании с Кабмином и представителями Рады.
"Все детали представит правительство, когда соответствующие проекты будут подготовлены. Но уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на “белый” бизнес", - отметил президент.
Также, по его словам, в ходе совещания участники договорились о дополнительных шагах насчет детенизации бизнеса.
При этом на совещании был поднят вопрос работы с партнерами по реальным решениям об обещанных 50 млрд долларов от прибыли с замороженных российских активов. По этому поводу было много политических заявлений от партнеров, но Украине нужен реальный механизм.
"Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора - чтобы все это работало ради Украины и украинцев в ближайшие месяцы. Слишком долго продолжаются соответствующие дискуссии, и, наконец, нужны решения", - отметил президент.
Напомним, как выяснило правительство, Украине необходимо "найти" 500 млрд гривен на финансирование оборонных нужд в 2024 году.
Поэтому Кабмин решил увеличить налоговые поступления в государственный бюджет в 2024 году на сумму 138,7 млрд гривен за счет увеличения ставки отдельных налогов.
В то же время украинский бизнес оказался недоволен из-за такой инициативы. Он призвал разработать альтернативные пути для увеличения налоговых поступлений.
Недавно президент Украины провел встречи с украинскими бизнесменами. По их итогам он отмечал, что решения по повышению налогов должны быть "только справедливыми".
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