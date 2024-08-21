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Зеленский: решения Кабмина для роста экономики не будут давить на "белый" бизнес

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство готовит решения, которые позволят экономике страны расти. Но они не должны давить на "белый" бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что украинские чиновники планируют дать экономике больше возможностей и больше потенциала роста. Этот вопрос он обсудил на совещании с Кабмином и представителями Рады. 

"Все детали представит правительство, когда соответствующие проекты будут подготовлены. Но уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на “белый” бизнес", - отметил президент. 

Также, по его словам, в ходе совещания участники договорились о дополнительных шагах насчет детенизации бизнеса. 

При этом на совещании был поднят вопрос работы с партнерами по реальным решениям об обещанных 50 млрд долларов от прибыли с замороженных российских активов. По этому поводу было много политических заявлений от партнеров, но Украине нужен реальный механизм. 

"Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора - чтобы все это работало ради Украины и украинцев в ближайшие месяцы. Слишком долго продолжаются соответствующие дискуссии, и, наконец, нужны решения", - отметил президент.

 

Что предшествовало

Напомним, как выяснило правительство, Украине необходимо "найти" 500 млрд гривен на финансирование оборонных нужд в 2024 году.

Поэтому Кабмин решил увеличить налоговые поступления в государственный бюджет в 2024 году на сумму 138,7 млрд гривен за счет увеличения ставки отдельных налогов.

В то же время украинский бизнес оказался недоволен из-за такой инициативы. Он призвал разработать альтернативные пути для увеличения налоговых поступлений.

Недавно президент Украины провел встречи с украинскими бизнесменами. По их итогам он отмечал, что решения по повышению налогов должны быть "только справедливыми".

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Владимир ЗеленскийБизнес