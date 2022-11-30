Зеленский о решении Израиля по ПВО для Украины: не нужно искать компромиссы
Израилю не нужно искать компромиссы для начала поставок систем противовоздушной обороны в Украину, поскольку это вопрос защиты мирных людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе NYT DealBook Summit.
По его словам, Украина ожидает поддержки от Израиля и рассчитывает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не будет балансировать между Украиной и Россией в этой войне. Особенно после того, как россияне применили против энергетической инфраструктуры нашей страны и мирных жителей примерно 550 иранских дронов.
"И он все это прекрасно знает, знает все детали, и может точно помочь с ПВО. Это не оружие, которое атакует РФ, поэтому не нужно здесь искать компромиссы, это защита людей. Если он хочет сохранить свои личные отношения с Путиным, он может продолжать это направление, но если он хочет сохранить исторические отношения Израиля с украинским обществом, то, мне кажется, нужно делать максимум, чтобы сохранить жизнь людей", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Нетаньяху пообещал разобраться с вопросом возможности поставок систем ПВО в Украину и подумать, где он может помочь.
Также мы писали, что, по словам главы Штаба национальной безопасности Израиля Эяля Хулаты, его страна может начать поставки вооружения Украине, если Россия получит иранские баллистические ракеты.
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