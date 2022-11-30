Зеленський про рішення Ізраїлю щодо ППО для України: не треба шукати компроміси

За його словами, Україна очікує підтримки від Ізраїлю та розраховує, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу не балансуватиме між Україною та Росією у цій війні. Особливо після того, як росіяни застосували проти енергетичної інфраструктури нашої країни та мирних жителів приблизно 550 іранських дронів.

"І він усе це чудово знає, знає всі деталі, і може точно допомогти з ППО. Це не зброя, яка атакує РФ, тому не потрібно шукати компроміси, це захист людей. Якщо він хоче зберегти свої особисті стосунки з Путіним, він може продовжувати цей напрямок, але якщо він хоче зберегти історичні відносини Ізраїлю з українським суспільством, то, на мою думку, потрібно робити максимум, щоб зберегти життя людей", - зазначив Зеленський.