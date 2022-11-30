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Зеленський про рішення Ізраїлю щодо ППО для України: не треба шукати компроміси

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Київ, Середа 30 листопада 2022 22:07
Зеленський про рішення Ізраїлю щодо ППО для України: не треба шукати компроміси Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Ізраїлю не потрібно шукати компроміси для початку постачання систем протиповітряної оборони в Україну, оскільки це питання захисту мирних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у ході NYT DealBook Summit.

За його словами, Україна очікує підтримки від Ізраїлю та розраховує, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу не балансуватиме між Україною та Росією у цій війні. Особливо після того, як росіяни застосували проти енергетичної інфраструктури нашої країни та мирних жителів приблизно 550 іранських дронів.

"І він усе це чудово знає, знає всі деталі, і може точно допомогти з ППО. Це не зброя, яка атакує РФ, тому не потрібно шукати компроміси, це захист людей. Якщо він хоче зберегти свої особисті стосунки з Путіним, він може продовжувати цей напрямок, але якщо він хоче зберегти історичні відносини Ізраїлю з українським суспільством, то, на мою думку, потрібно робити максимум, щоб зберегти життя людей", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Нетаньягу пообіцяв розібратися з питанням можливості постачання систем ППО в Україну та подумати, де він може допомогти.

Також ми писали, що, за словами голови Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяля Хулати, його країна може розпочати постачання озброєння Україні, якщо Росія отримає іранські балістичні ракети.

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