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Битва стала переломным моментом. Зеленский почтил память погибших в боях за Мощун

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Мощун, Вторник 21 марта 2023 15:37
Битва стала переломным моментом. Зеленский почтил память погибших в боях за Мощун Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших защитников, которые обороняли и освобождали село Мощун Киевской области. Эти бои стали одним из переломных моментов в полномасштабной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По информации ведомства, глава государства отдал честь погибшим защитникам Украины возле памятного знака "Ангелам победы" в Мощуне.

Битва стала переломным моментом. Зеленский почтил память погибших в боях за МощунФото: Мощун на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Я вместе со всеми вами сегодня здесь, где год назад проходили события такого масштаба и такого значения. Это битва за Мощун - небольшое село, ставшее местом большой отваги, большого подвига наших великих людей. Ваших больших родных и близких. Небольшое село возле Киева, ставшее его большим щитом", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что военные обороняли село более двух недель и участвовали в постоянных тяжелых боях. Они уничтожали элитные подразделения российских десантных войск и морской пехоты.

Президент рассказал, что россияне трижды хотели организовать в районе села переправу основных сил и прорваться на Киев, но все их попытки оказались провальными.

"Удержав Мощун, мы защитили столицу. Не упали. Выстоял Киев, а с ним - и вся Украина", - добавил он.

По словам главы государства, с битвы за Мощун, которая завершилась успехом 21 марта, началось освобождение всей Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.

Напомним, ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявлял, что в начале полномасштабной войны оборона Киева зависела от села Мощун. По его словам, только после того, как противнику не удалось занять его, стало понятно, что Киев удалось спасти.

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